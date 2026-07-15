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Standard Nuclear réduit le volume de son introduction en bourse aux États-Unis à 10 millions d'actions
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 13:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Standard Nuclear a réduit la taille de son introduction en bourse aux États-Unis, la ramenant de 18,25 millions à 10 millions d'actions, selon un document réglementaire publié mercredi.

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