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États-Unis: L'indice d'activité "Empire State" progresse plus que prévu en juillet
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 14:50

Un employé d'une usine sidérurgique de Nucor aux États-Unis

Un employé d'une usine sidérurgique de Nucor aux États-Unis

‌L'activité manufacturière dans la ​région de New York a progressé plus que prévu ​en juillet, montre mercredi l'enquête ​mensuelle de ⁠l'antenne régionale de la ‌Réserve fédérale.

Son indice "Empire State" passe à +15,6 après +5,7 ​en ‌juin.

Les économistes interrogés par ⁠Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre en hausse ⁠à +8,8 en ‌juillet.

La composante des ⁠nouvelles commandes ressort ‌à +22,2 en juillet ⁠après +3,5 le mois dernier et ⁠celle ‌de l'emploi à +11,4 après +9,6 ​en juin.

Le ‌sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur ​leurs perspectives d'activité à un ⁠horizon de six mois a baissé pour atteindre +27,9 après +30,1 en juin.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)

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