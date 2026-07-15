États-Unis: L'indice d'activité "Empire State" progresse plus que prévu en juillet

Un employé d'une usine sidérurgique de Nucor aux États-Unis
L'activité manufacturière dans la région de New York a progressé plus que prévu en juillet, montre mercredi l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale.
Son indice "Empire State" passe à +15,6 après +5,7 en juin.
Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne un chiffre en hausse à +8,8 en juillet.
La composante des nouvelles commandes ressort à +22,2 en juillet après +3,5 le mois dernier et celle de l'emploi à +11,4 après +9,6 en juin.
Le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leurs perspectives d'activité à un horizon de six mois a baissé pour atteindre +27,9 après +30,1 en juin.
(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)
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