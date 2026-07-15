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"L'ingéniosité ukrainienne et la puissance industrielle de l'Europe" : UE et Ukraine annoncent un accord sur la production commune de drones
information fournie par Boursorama avec Media Services 15/07/2026 à 14:30

Selon Volodymyr Zelensky, l'industrie ukrainienne produit 10 millions de drones par an, avec pour ambition de doubler la cadence.

Volodymyr Zelensky et Ursula Von der Leyen, le 17 août 2025, à Bruxelles ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Volodymyr Zelensky et Ursula Von der Leyen, le 17 août 2025, à Bruxelles ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Quatre ans et demi après l'invasion russe sur son territoire, l'Ukraine a conclu a conclu avec l'Union européenne un partenariat visant à renforcer la production commune de drones.

Cet accord a été annoncé par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, dane le cadre d'une visite à Kiev, mercredi 15 juillet. "Ce que nous signons aujourd'hui est notre propre accord sur les drones", a-t-elle déclaré, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Cet accord réunira l'ingéniosité ukrainienne et la puissance industrielle de l'Europe" , a-t-elle ajouté sans révéler la valeur de cet accord de partenariat.

Depuis l'agression russe à grande échelle en février 2022, l'Ukraine a développé une expertise et un savoir faire largement reconnus en matière de drones. Au printemps dernier, Kiev a ainsi notamment conclu des accords de coopération militaire avec plusieurs pays du Golfe dont le Qatar et l'Arabie saoudite sur la défense anti-aérienne et la lutte anti-drones". D'autres sont en préparation, notamment avec l'Allemagne, la Norvège, la Finlande ou le Canada.

"Le moment est venu d'investir en Ukraine"

"Nous devons exploiter cela ensemble", a jugé pour sa part Ursula von der Leyen. L'idée, a expliqué la présidente de la Commission européenne, est d'associer ce savoir et cette expertise "testés sur le terrain" à l'"immense capacité technologique et industrielle" de l'UE.

"Nous avons des sites de production sûrs et sécurisés qui peuvent contribuer à accroître les volumes", a-t-elle assuré. "Avec cet accord, notre message est clair: le moment est venu d'investir en Ukraine, car cela signifie investir en Europe et investir dans notre sécurité commune" , a-t-elle encore déclaré.

L'Ukraine fabrique déjà quelque 10 millions de drones par an, dont certains à très longue portée, et ambitionne d'en fabriquer le double, a indiqué de son côté le président Zelensky.

Guerre en Ukraine

2 commentaires

  • 14:52

    et son combat contre les pilles dans les montres connectées? LOLL

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