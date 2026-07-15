"L'ingéniosité ukrainienne et la puissance industrielle de l'Europe" : UE et Ukraine annoncent un accord sur la production commune de drones

Selon Volodymyr Zelensky, l'industrie ukrainienne produit 10 millions de drones par an, avec pour ambition de doubler la cadence.

Volodymyr Zelensky et Ursula Von der Leyen, le 17 août 2025, à Bruxelles ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )

Quatre ans et demi après l'invasion russe sur son territoire, l'Ukraine a conclu a conclu avec l'Union européenne un partenariat visant à renforcer la production commune de drones.

Cet accord a été annoncé par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, dane le cadre d'une visite à Kiev, mercredi 15 juillet. "Ce que nous signons aujourd'hui est notre propre accord sur les drones", a-t-elle déclaré, en présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky. "Cet accord réunira l'ingéniosité ukrainienne et la puissance industrielle de l'Europe" , a-t-elle ajouté sans révéler la valeur de cet accord de partenariat.

Depuis l'agression russe à grande échelle en février 2022, l'Ukraine a développé une expertise et un savoir faire largement reconnus en matière de drones. Au printemps dernier, Kiev a ainsi notamment conclu des accords de coopération militaire avec plusieurs pays du Golfe dont le Qatar et l'Arabie saoudite sur la défense anti-aérienne et la lutte anti-drones". D'autres sont en préparation, notamment avec l'Allemagne, la Norvège, la Finlande ou le Canada.

"Le moment est venu d'investir en Ukraine"

"Nous devons exploiter cela ensemble", a jugé pour sa part Ursula von der Leyen. L'idée, a expliqué la présidente de la Commission européenne, est d'associer ce savoir et cette expertise "testés sur le terrain" à l'"immense capacité technologique et industrielle" de l'UE.

"Nous avons des sites de production sûrs et sécurisés qui peuvent contribuer à accroître les volumes", a-t-elle assuré. "Avec cet accord, notre message est clair: le moment est venu d'investir en Ukraine, car cela signifie investir en Europe et investir dans notre sécurité commune" , a-t-elle encore déclaré.

L'Ukraine fabrique déjà quelque 10 millions de drones par an, dont certains à très longue portée, et ambitionne d'en fabriquer le double, a indiqué de son côté le président Zelensky.