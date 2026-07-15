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J&J dépasse les attentes au T2 avec les ventes de Tremfya et Darzalex, Impella déçoit
information fournie par Reuters 15/07/2026 à 14:42

Le siège de Johnson & Johnson en Californie

Le siège de Johnson & Johnson en Californie

par Michael Erman

Johnson & Johnson (J&J) a dépassé les attentes sur ‌son chiffre d’affaires et son bénéfice du deuxième trimestre, mercredi, porté par la demande pour ses médicaments Tremfya et Darzalex qui ​ont largement compensé l’érosion des ventes des produits plus anciens.

L'action recule cependant de 1,5% avant la cloche, les ventes de la division de technologies médicales de J&J s'étant révélées inférieures aux attentes, pénalisées par une baisse de la demande pour ses ​pompes cardiaques Impella, acquises lors du rachat d'Abiomed en 2022.

Le directeur financier, Joseph Wolk, a déclaré lors d’un entretien que les ventes trimestrielles d’Abiomed avaient souffert de ​la publication d’une étude britannique remettant en question l’utilisation des ⁠pompes Impella lors de certaines interventions coronariennes à haut risque. Ces ventes ont reculé de 2% en glissement annuel, ‌contre une croissance de 14% au premier trimestre.

Il a précisé que J&J s’attendait à ce que cette activité renoue avec la croissance, d’autant plus que la société s’apprête à publier davantage de ​données démontrant l’utilité de ces pompes.

"Lorsque l’on dispose ‌de 28 plateformes générant au moins un milliard de dollars de chiffre d’affaires par ⁠an, on ne dépend pas d’un seul actif", a ajouté Joseph Wolk.

Le chiffre d’affaires de la division de technologies médicales de J&J s’est élevé à 8,93 milliards de dollars (7,82 milliards d'euros), légèrement en-deçà des estimations des analystes.

Le groupe a également revu ⁠à la hausse ses prévisions ‌de chiffre d’affaires et de bénéfice pour l'ensemble de l'année.

Le chiffre d’affaires est ressorti à 25,31 ⁠milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 6,6% par rapport à l’année précédente et supérieur à l’estimation moyenne ‌des analystes, qui s’élevait à environ 25,05 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Le bénéfice ajusté ⁠s’est établi à 2,90 dollars par action, en hausse de 4,7% par rapport à 2025 ⁠et dépassant les attentes des ‌analystes, qui tablaient sur 2,85 dollars.

La société table désormais sur un chiffre d’affaires d’environ 101,1 milliards de dollars en valeur ​médiane, contre 100,8 milliards précédemment. Elle a également relevé ses prévisions ‌de bénéfice par action ajusté à 11,68 dollars en valeur médiane, contre 11,55 dollars auparavant.

J&J a indiqué que sa division pharmaceutique avait généré un chiffre ​d’affaires trimestriel de 16,38 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 16,1 milliards de dollars.

Les ventes de Tremfya, son médicament contre le psoriasis et les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, ont progressé de 72,5% pour ⁠atteindre 2 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 1,74 milliard selon les estimations de LSEG. Ce traitement revêt une importance croissante alors que J&J s’efforce de compenser la perte de chiffre d’affaires liée à Stelara, dont les ventes ont fortement chuté après l’expiration de son brevet.

Celles de Darzalex, un médicament contre le cancer du sang, se sont élevées à 4,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, ce qui correspond globalement aux estimations des analystes.

(Rédigé par Michael Erman; version ​française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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