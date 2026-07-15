J&J dépasse les attentes au T2 avec les ventes de Tremfya et Darzalex, Impella déçoit

Le siège de Johnson & Johnson en Californie
par Michael Erman
Johnson & Johnson (J&J) a dépassé les attentes sur son chiffre d’affaires et son bénéfice du deuxième trimestre, mercredi, porté par la demande pour ses médicaments Tremfya et Darzalex qui ont largement compensé l’érosion des ventes des produits plus anciens.
L'action recule cependant de 1,5% avant la cloche, les ventes de la division de technologies médicales de J&J s'étant révélées inférieures aux attentes, pénalisées par une baisse de la demande pour ses pompes cardiaques Impella, acquises lors du rachat d'Abiomed en 2022.
Le directeur financier, Joseph Wolk, a déclaré lors d’un entretien que les ventes trimestrielles d’Abiomed avaient souffert de la publication d’une étude britannique remettant en question l’utilisation des pompes Impella lors de certaines interventions coronariennes à haut risque. Ces ventes ont reculé de 2% en glissement annuel, contre une croissance de 14% au premier trimestre.
Il a précisé que J&J s’attendait à ce que cette activité renoue avec la croissance, d’autant plus que la société s’apprête à publier davantage de données démontrant l’utilité de ces pompes.
"Lorsque l’on dispose de 28 plateformes générant au moins un milliard de dollars de chiffre d’affaires par an, on ne dépend pas d’un seul actif", a ajouté Joseph Wolk.
Le chiffre d’affaires de la division de technologies médicales de J&J s’est élevé à 8,93 milliards de dollars (7,82 milliards d'euros), légèrement en-deçà des estimations des analystes.
Le groupe a également revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfice pour l'ensemble de l'année.
Le chiffre d’affaires est ressorti à 25,31 milliards de dollars au deuxième trimestre, en hausse de 6,6% par rapport à l’année précédente et supérieur à l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à environ 25,05 milliards de dollars, selon les données de LSEG.
Le bénéfice ajusté s’est établi à 2,90 dollars par action, en hausse de 4,7% par rapport à 2025 et dépassant les attentes des analystes, qui tablaient sur 2,85 dollars.
La société table désormais sur un chiffre d’affaires d’environ 101,1 milliards de dollars en valeur médiane, contre 100,8 milliards précédemment. Elle a également relevé ses prévisions de bénéfice par action ajusté à 11,68 dollars en valeur médiane, contre 11,55 dollars auparavant.
J&J a indiqué que sa division pharmaceutique avait généré un chiffre d’affaires trimestriel de 16,38 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 16,1 milliards de dollars.
Les ventes de Tremfya, son médicament contre le psoriasis et les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin, ont progressé de 72,5% pour atteindre 2 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 1,74 milliard selon les estimations de LSEG. Ce traitement revêt une importance croissante alors que J&J s’efforce de compenser la perte de chiffre d’affaires liée à Stelara, dont les ventes ont fortement chuté après l’expiration de son brevet.
Celles de Darzalex, un médicament contre le cancer du sang, se sont élevées à 4,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, ce qui correspond globalement aux estimations des analystes.
(Rédigé par Michael Erman; version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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