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Standard Nuclear annonce une hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 00:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires trimestriel s'élève à 593.802 dollars

* La société prévoit une cotation à la Bourse de New York sous le symbole "STDN"

* Un précédent tour de table avait permis de lever 140 millions de dollars

(Ajout de détails tout au long du texte)

La société de combustible nucléaire Standard Nuclear a annoncé une hausse de son chiffre d’affaires trimestriel alors qu’elle a déposé jeudi une demande d’introduction en bourse aux États-Unis, rejoignant ainsi une multitude de startups cherchant à accéder aux marchés publics.

L'activité sur le marché américain des introductions en bourse a connu un rebond ces derniers mois, plusieurs secteurs profitant de l'enthousiasme des investisseurs pour les nouvelles actions qui prévaut actuellement.

Le président Donald Trump a signé des décrets en mai 2025, visant à relancer l’industrie nucléaire américaine en assouplissant les procédures réglementaires relatives à l’autorisation de nouveaux réacteurs et en renforçant les chaînes d’approvisionnement en combustible.

Standard Nuclear produit du combustible nucléaire de pointe et des systèmes d’alimentation par radio-isotopes, en mettant l’accent sur l’augmentation des capacités de production nationales afin de renforcer la sécurité énergétique des États-Unis.

Selon le dossier d’introduction en bourse, il s’agit du seul producteur indépendant aux États-Unis de combustible TRISO — un matériau haute performance utilisé dans les réacteurs nucléaires de nouvelle génération.

La société fournit des solutions de combustible compatibles avec tous les types de réacteurs, tant pour des applications terrestres que spatiales, et compte parmi ses clients des entreprises des secteurs de l’aérospatiale et de la défense.

Standard Nuclear a annoncé en début d’année avoir levé 140 millions de dollars lors d’un tour de table de démarrage mené par Decisive Point. Parmi ses autres investisseurs figurent Chevron Technology Ventures et Andreessen Horowitz.

La société a déclaré un chiffre d’affaires de 593.802 dollars pour le trimestre clos le 31 mars, contre 377.926 dollars un an plus tôt.

Les conditions de l’offre n’ont pas été divulguées dans le dossier d'introduction en bourse. La société a indiqué que le produit de l’introduction en bourse serait affecté aux besoins généraux de l’entreprise et à l’acquisition ou à l’investissement dans des activités complémentaires.

La société a l’intention de coter ses actions à la Bourse de New York sous le symbole "STDN". BofA Securities, Goldman Sachs, Barclays et UBS Investment Bank figurent parmi les chefs de file de l’opération.

Fusions / Acquisitions
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