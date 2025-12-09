Standard Lithium JV suscite un intérêt de financement de 1,1 milliard de dollars pour son projet dans l'Arkansas

Smackover Lithium, une coentreprise entre Standard Lithium SLI.V et Equinor EQNR.OL , a déclaré mardi avoir attiré plus d'un milliard de dollars d'intérêt financier pour son projet de lithium dans l'Arkansas.

Trois agences de crédit à l'exportation, dont la banque américaine Export-Import Bank (ExIm) et Export Finance Norway, ont manifesté leur intérêt pour un financement par emprunt du projet, ont indiqué les sociétés. Elles n'ont pas indiqué le nom de la troisième agence.

Reuters a rapporté le mois dernier que le projet était en pourparlers finaux avec plusieurs banques et gouvernements pour un financement d'un milliard de dollars.

Les actions de Standard Lithium cotées en bourse aux États-Unis ont augmenté de 3 % dans la matinée.

La coentreprise cherche à obtenir jusqu'à 1,1 milliard de dollars en dette garantie de premier rang pour couvrir la majeure partie du coût de 1,45 milliard de dollars de la construction de la première phase du projet, qui bénéficie du soutien de plusieurs membres du Congrès et de l'administration Trump.

Le financement comprendrait des prêts et des garanties des agences de crédit à l'exportation, ainsi que des emprunts supplémentaires auprès de banques commerciales.

L'Arkansas se trouve au sommet du Smackover, une formation géologique souterraine qui s'étend de la Floride au Texas et qui est remplie de saumures salées contenant plus de 5 millions de tonnes de lithium, selon l'U.S. Geological Survey.

Le projet nécessiterait que la technologie d'extraction directe du lithium (DLE), encore non éprouvée, soit un succès.

Au début de l'année, Standard Lithium a reçu une subvention de 225 millions de dollars du ministère américain de l'énergie, ce qui a donné un coup de pouce à l'entreprise qui est en concurrence avec Exxon Mobil XOM.N pour devenir le premier producteur de lithium dans l'Arkansas, qui détient l'un des plus grands gisements de ce métal pour batteries en Amérique du Nord.

Formée en mai 2024, la coentreprise développe plusieurs projets d'extraction directe de lithium dans le sud-ouest de l'Arkansas et l'est du Texas. Standard Lithium détient 55 % des parts et exploite les projets, tandis qu'Equinor détient les 45 % restants.