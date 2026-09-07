Standard Life bien orienté après ses résultats semestriels

Standard Life gagne 1,2% à 944 GBX à Londres, après la publication d'un profit opérationnel ajusté IFRS en progression de 25% à 563 MGBP au titre des six premiers mois de 2026, dépassant de 4% le consensus selon Panmure Liberum, qui met en avant l'effet des économies de coûts et du levier opérationnel.

En hausse de 6% à 745 MGBP, la génération de trésorerie opérationnelle (OCG) s'est révélée conforme aux attentes, mais la génération totale de trésorerie (TCG) a augmenté de 15% à 900 MGBP, soit 12% au-dessus du consensus, ce que Panmure Liberum explique par des éléments ponctuels.

"Au bilan, le ratio de couverture du capital Solvabilité II était de 169%, en baisse de 7 points par rapport à l'an dernier, sous l'effet du remboursement de la dette, mais toujours dans la fourchette cible de 140 à 180%", note par ailleurs Panmure Liberum.

Selon la banque d'investissement, l'attention du marché s'est surtout concentrée sur la réduction de la dette, avec un ratio de levier SII (Solvabilité II) en baisse de 4 points à 29%, un niveau meilleur que l'objectif d'environ 30% fixé par la direction à fin 2026.

"Standard Life continue de montrer une dynamique enthousiasmante", commente le CEO Andy Briggs. "Nous restons sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs financiers de fin 2026, tandis que notre croissance rentable et notre forte génération de trésorerie renforcent notre flexibilité financière."

La compagnie d'assurance-vie britannique confirme donc ses objectifs annuels, dont un profit opérationnel ajusté IFRS d'environ 1,1 MdGBP, ainsi qu'une croissance annuelle "à un seul chiffre moyen" (mid-single digit) de sa génération de trésorerie opérationnelle.

"L'acquisition d'Aegon UK pour 2 MdsGBP et notre partenariat récemment annoncé dans le PRT (transfert des risques de retraite) au Royaume-Uni renforceront encore nos capacités et notre offre à la clientèle", affirme en outre le CEO.

"L'action offre un rendement FCF (free cash-flow) de l'ordre de 12% pour l'exercice 2026, et en expansion, couvrant largement le rendement du dividende de 6%", note par ailleurs Panmure Liberum, qui réaffirme sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 880 GBX.