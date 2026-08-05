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Stabilité des revenus pour Actia Group au deuxième trimestre
information fournie par Zonebourse 05/08/2026 à 07:25
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L'équipementier technologique a confirmé ses objectifs annuels après des ventes stables sur la période d'avril à juin.

Au deuxième trimestre 2026, Actia Group a généré un chiffre d'affaires consolidé de 140,7 millions d'euros, affichant une stabilité par rapport à la même période un an plus tôt. Sur l'ensemble du premier semestre 2026, l'activité du groupe ressort en légère progression de 1% pour s'établir à 269 millions d'euros (contre 266,4 millions d'euros au premier semestre 2025), une performance conforme aux anticipations de la direction.

Fort de ces résultats semestriels, Actia Group a réaffirmé sa feuille de route pour l'ensemble de l'exercice 2026 : le chiffre d'affaires est attendu en légère hausse d'environ 3% et la société table sur une poursuite de l'amélioration de la performance opérationnelle amorcée en 2025.

Pour le plus long terme, le groupe continue d'industrialiser progressivement de nouvelles familles de produits afin de soutenir sa trajectoire commerciale, réitérant son ambition stratégique d'atteindre 700 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'horizon 2028.

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