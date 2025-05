Stabilité de l’inflation allemande en mai en rythme annuel

(AOF) - Selon des données préliminaires, l’inflation allemande a progressé de 0,2 % en mai, là où les analystes tablaient sur une hausse de seulement 0,1 %, après +0,5 % en avril. En rythme annuel, les prix ont augmenté de 2,1 %, soit 0,1 point de plus que prévu, mais comme la hausse de +2,1 % un mois plus tôt. En données harmonisées, la progression mensuelle de mai s’est élevée à 0,2 %, contre +0,1 % attendu et +0,5 % le mois précédent, portant la hausse en rythme annuel à 2,1 %, soit 0,1 point de plus qu’attendu.

Ces données devraient rassurer la Banque centrale européenne, qui doit rendre son verdict sur sa politique monétaire jeudi 5 juin. Une très large majorité table sur une baisse des taux d'intérêts de 25 points de base.