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ST-Micro : séquence portes de saloon entre 46,60 et 49 EUR depuis le 7 août
information fournie par Zonebourse 18/08/2026 à 11:31
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ST-Micro subit une séquence portes de saloon entre 46,60 et 49 EUR depuis le 7 août : le titre multiplie les allers-retours au sein de cette fourchette à un rythme qui s'accélère, jusqu'à ne plus prendre que 24H.

Une cassure des 46,6 EUR déboucherait sur le retest immédiat du plancher des 42,2 EUR du 29 juillet, puis potentiellement de la MM200 qui gravite vers 38 EUR.

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