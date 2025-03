ST-Micro : -3%, de retour sous 23E, surveiller 21,8E information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 17:23









(CercleFinance.com) - ST-Micro lâche -3%, le cours est de retour sous 23E et pourrait bientôt renouer avec la zone de soutien des 22,1E du 13 mars... mais il faudra surtout surveiller le comportement du titre en cas de test du support des 21,8E du 4 mars.

En cas d'enfoncement, le retour sur le plancher annuel des 21,15E de début février (testé les 3 et 5/02) serait difficilement évitable.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS 22,645 EUR MIL -3,74%