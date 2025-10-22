SSAB-Bénéfice au-dessus des attentes au T3 malgré la prudence le marché européen de l'acier

SSAB SSABa.ST a fait état mercredi d'une hausse plus importante que prévu de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, malgré la prudence qui règne sur le marché européen de l'acier et l'impact des droits de douane américains, pour l'instant limité.

Le sidérurgiste suédois enregistre un bénéfice d'exploitation de 1,87 milliard de couronnes suédoises (170,30 millions d'euros) pour la période juillet-septembre, contre 1,25 milliard de couronnes un an plus tôt.

Les analystes attendaient en moyenne 1,75 milliard de couronnes, selon un sondage de consensus fourni par SSAB.

La production locale représente la majeure partie des ventes de SSAB aux États-Unis, ce qui limite l'impact des droits d'importation du président américain Donald Trump, a déclaré le directeur général Johnny Sjostrom dans un communiqué.

"Cependant, certains produits spéciaux, principalement de l'acier à haute résistance pour l'industrie automobile, sont exportés depuis les pays nordiques", a-t-il ajouté.

L'acier et l'aluminium ont été parmi les premières cibles des mesures commerciales de Trump. En mars, des droits de douane de 25% ont été imposés sur la plupart des importations de ces métaux, avant d'être portés à 50% pour la plupart des pays en juin.

