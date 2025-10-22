 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 243,50
-0,41%
Indices
Chiffres-clés

SSAB-Bénéfice au-dessus des attentes au T3 malgré la prudence le marché européen de l'acier
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 08:37

SSAB SSABa.ST a fait état mercredi d'une hausse plus importante que prévu de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, malgré la prudence qui règne sur le marché européen de l'acier et l'impact des droits de douane américains, pour l'instant limité.

Le sidérurgiste suédois enregistre un bénéfice d'exploitation de 1,87 milliard de couronnes suédoises (170,30 millions d'euros) pour la période juillet-septembre, contre 1,25 milliard de couronnes un an plus tôt.

Les analystes attendaient en moyenne 1,75 milliard de couronnes, selon un sondage de consensus fourni par SSAB.

La production locale représente la majeure partie des ventes de SSAB aux États-Unis, ce qui limite l'impact des droits d'importation du président américain Donald Trump, a déclaré le directeur général Johnny Sjostrom dans un communiqué.

"Cependant, certains produits spéciaux, principalement de l'acier à haute résistance pour l'industrie automobile, sont exportés depuis les pays nordiques", a-t-il ajouté.

L'acier et l'aluminium ont été parmi les premières cibles des mesures commerciales de Trump. En mars, des droits de douane de 25% ont été imposés sur la plupart des importations de ces métaux, avant d'être portés à 50% pour la plupart des pays en juin.

(Rédigé par Marta Frąckowiak à Gdańsk ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SSAB RG-A
59,080 SEK LSE Intl -1,37%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • OVH GROUPE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    OVH GROUPE : Surveiller le comportement des cours sur les supports
    information fournie par TEC 22.10.2025 08:46 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • ENGIE : Les signaux haussiers sont intacts
    ENGIE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 22.10.2025 08:46 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • KLEPIERRE : Peu de risque à moyen terme
    KLEPIERRE : Peu de risque à moyen terme
    information fournie par TEC 22.10.2025 08:45 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Eurostar choisit Alstom pour 50 nouveaux trains, 2 milliards d'euros investis
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.10.2025 08:41 

    La compagnie ferroviaire Eurostar a annoncé mercredi avoir choisi l'industriel français Alstom pour construire 50 nouveaux trains, dont 20 en option, soit un investissement de 2 milliards d'euros avant l'arrivée de la concurrence sur les liaisons transmanche. Les ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank