Squarepoint Ops déclare une position courte nette sur Teleperformance auprès de l’AMF

* Squarepoint Ops détient position courte nette de 1,17 % sur Teleperformance, selon déclaration de position datée du 20 avril 2026. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Teleperformance SE published the original content used to generate this news brief on April 21, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.
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