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Spotify chute en avant-Bourse après des prévisions décevantes
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 14:33

Le géant suédois du streaming chute de 9% en avant-Bourse après avoir dévoilé des perspectives inférieures aux attentes au deuxième trimestre.

Pour le deuxième trimestre, Spotify anticipe un résultat d'exploitation de 630 millions d'euros en deçà du consensus des analystes établi à 684 millions d'euros.

Cette projection marque un net recul par rapport au premier trimestre, au cours duquel le groupe avait dégagé un résultat d'exploitation record de 715 millions d'euros, dépassant les attentes de 681,6 millions d'euros, notamment grâce à une baisse des charges sociales liées aux rémunérations.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre a augmenté de 8% pour s'établir à 4,53 milliards d'euros, conformément aux attentes. La prévision de chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros pour le deuxième trimestre est également globalement en ligne avec les estimations de 4,77 milliards d'euros.

Désormais dirigé par Gustav Söderström et Alex Norström, depuis la nomination du fondateur Daniel Ek au poste de président exécutif en janvier, Spotify évolue dans un environnement concurrentiel dominé notamment par Apple et Amazon.

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