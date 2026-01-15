Spotify augmente le prix de son abonnement mensuel à 12,99 $ aux États-Unis et dans d'autres pays

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte aux paragraphes 3 à 8)

Spotify SPOT.N augmentera le prix de son abonnement mensuel premium de 1 $ pour le porter à 12,99 $ aux États-Unis, en Estonie et en Lettonie, a annoncé jeudi la plateforme suédoise de streaming.

La société a précisé que cette nouvelle tarification prendrait effet à la date de facturation des consommateurs à partir de février. Les abonnés recevront un courriel les informant de l'ajustement des prix. Les actions de Spotify ont augmenté de près de 1 % avant la mise sur le marché.

Ces dernières années, Spotify s'est appuyé sur des augmentations de prix pour stimuler sa croissance. L'année dernière, son directeur financier, Christian Luiga, a déclaré qu'en dépit de l'augmentation des prix dans plus de 150 pays , la société n'a pas observé d'augmentation significative du taux de désabonnement, ce qui souligne l'importance qu'elle accorde à la fidélisation des utilisateurs existants plutôt qu'à la recherche agressive de nouveaux utilisateurs.

La société a déclaré jeudi que le changement de prix s'inscrivait dans le cadre de ses efforts continus pour "continuer à offrir une expérience exceptionnelle", indiquant que l'augmentation des revenus serait réinvestie dans l'amélioration de la plateforme et le soutien aux créateurs.

Le nombre d'abonnés premium a augmenté de 12 % au troisième trimestre, pour atteindre 281 millions. La société comptait 713 millions d'utilisateurs actifs mensuels à la fin de la période.

Spotify a déclaré que ses priorités d'investissement se concentraient sur la croissance du chiffre d'affaires, l'acquisition d'utilisateurs sur les marchés émergents et l'élargissement du contenu à davantage de podcasts, de vidéos et de livres audio.

Au début du mois, la société a élargi son programme de monétisation pour les créateurs et a introduit de nouveaux outils pour les podcasters vidéo dans un segment encombré où YouTube et Netflix se disputent les parts de marché.

Spotify a également mis ses vidéos musicales à la disposition des abonnés premium aux États-Unis et au Canada , dans le but d'attirer davantage d'utilisateurs et d'annonceurs sur la plateforme.