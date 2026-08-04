Spotify atteint 777 millions d'utilisateurs mensuels actifs au 2T, moins qu'attendu

Le géant suédois de la musique en ligne Spotify comptait 777 millions d'utilisateurs mensuels actifs à la fin du deuxième trimestre, soit 16 millions de plus qu'au trimestre précédent, mais un million de moins que ses prévisions, a-t-il annoncé mardi.

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Le groupe table sur un ralentissement de sa croissance au troisième trimestre, disant escompter environ 11 millions de nouveaux abonnés nets.

Ces chiffres ont refroidi les investisseurs. Vers 11H00 GMT, dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Spotify perdait 2,72%, à 486,33 dollars.

Spotify totalisait en revanche 300 millions d'abonnés payants, soit sept millions de plus qu'au trimestre précédent, et un million de plus que ses anticipations, selon son rapport trimestriel.

Son bénéfice d'exploitation trimestriel a bondi de 61% sur un an, à 655 millions d'euros. En ligne avec les attentes du groupe, le chiffre d'affaires a lui progressé de 14%, à 4,8 milliards d'euros.

Ces résultats reflètent "une activité saine et en pleine croissance, ainsi que des opportunités que nous sommes les seuls à pouvoir saisir", a commenté Alex Norström, codirecteur général du groupe, cité dans le communiqué.

"Spotify accompagne vos utilisateurs tout au long de la journée: pendant les trajets, l'entraînement, les études, les jeux vidéo, le dîner et le sommeil. A notre échelle, c'est rare... Notre position nous offre un champ d'opportunités aussi vaste que nos utilisateurs le souhaitent", a-t-il ajouté.

Le groupe suédois renouvelle régulièrement son offre pour attirer de nouveaux utilisateurs. Il a récemment lancé "Personal Podcasts", des podcasts générés par l'intelligence artificielle et personnalisés pour chaque utilisateur.

Spotify va aussi proposer à ses abonnés payants d'acheter des places pour le concert d'un de leurs artistes favoris avant la mise en vente officielle des billets.