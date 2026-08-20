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Sport automobile – Verstappen s'engage avec Red Bull jusqu'à fin 2030
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 11:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le contrat précédent courait jusqu'à fin 2028

* Red Bull occupe la quatrième place au classement général après 11 courses

* Verstappen occupe la sixième place au classement

* Le quadruple champion dispute sa course à domicile ce week-end

(Ajout de liens hypertextes, d'informations sur le marché des pilotes et d'un focus sur Alonso) par Alan Baldwin

Max Verstappen a signé jeudi une prolongation de contrat avec Red Bull jusqu'à fin 2030, mettant ainsi fin aux spéculations sur l'avenir à court terme du quadruple champion du monde en Formule 1.

Le pilote de 28 ans disposait déjà d’un contrat valable jusqu’à fin 2028, mais celui-ci comportait des clauses de résiliation lui offrant une issue potentielle si l’écurie ne répondait pas à ses attentes et ne lui fournissait pas une voiture capable de gagner.

Selon les médias néerlandais, ces clauses liées aux performances auraient été déclenchées cette saison, Verstappen n’ayant pas encore remporté de victoire en 2026 et affichant deux deuxièmes places comme meilleurs résultats. Elles devraient être maintenues dans le nouveau contrat.

Red Bull occupe la quatrième place au classement général cette saison, et Verstappen la sixième, à 110 points de Kimi Antonelli (Mercedes), après 11 courses et à la veille de son Grand Prix à domicile ce week-end — le dernier à Zandvoort avant que le circuit ne soit retiré du calendrier.

ASSOCIÉ À MERCEDES ET MCLAREN

Le pilote néerlandais avait été associé dans les médias à la fois à McLaren — qui a engagé son ingénieur de course Gianpiero Lambiase à compter de 2028 au plus tard — et au leader du championnat, Mercedes . Il avait également laissé entendre qu’il pourrait se retirer , tant son aversion pour le nouveau règlement était grande.

"Je suis vraiment ravi de cette prolongation de contrat", a déclaré Verstappen, qui a rejoint le programme junior de Red Bull en 2014 et a remporté tous ses titres avec l’écurie, dans un communiqué de l’équipe dans lequel il a également rendu hommage au directeur de l’écurie, Laurent Mekies.

"Nous avons les meilleures personnes et je suis impatient de continuer à travailler avec tout le monde pour revenir au sommet. Cela reste l’objectif ultime vers lequel nous avons tous travaillé et que nous continuerons à poursuivre.

"Je l’ai toujours dit: l’équipe est comme une deuxième famille pour moi et je m’y sens vraiment chez moi… Poursuivre cette aventure avec la même équipe que celle qui m’accompagne depuis le début de ma carrière est vraiment spécial et c’est quelque chose que j’ai toujours voulu faire."

Mekies a déclaré que très peu de partenariats dans le monde du sport avaient atteint ce que Verstappen et Red Bull avaient accompli, et que cette prolongation reposait sur la confiance.

"Depuis le tout début, Max incarne tout ce qui rend Oracle Red Bull Racing si spécial: une compétitivité sans compromis, une détermination sans faille et le courage de bousculer les conventions", a déclaré le Français.

"Son impact sur notre équipe et sur l’histoire de Red Bull dans le sport automobile a été transformateur, et il a joué un rôle fondamental dans tout ce que nous avons accompli ensemble.

"Mais nous n’en avons pas encore fini. Il y a encore des courses à remporter, des jalons à franchir et l’histoire à écrire."

ALONSO AU CENTRE DE L’ATTENTION AILLEURS DANS LE PADDOCK

Red Bull court cette saison pour la première fois avec son propre groupe motopropulseur, en partenariat avec Ford, et ses performances ont impressionné, même si l’équipe a connu des débuts difficiles dans cette nouvelle ère des moteurs et châssis.

Ce nouvel accord aura également des répercussions sur le reste du paddock: McLaren et Mercedes devraient rester inchangées en 2027, tandis que Red Bull et son équipe sœur Racing Bulls devraient également conserver leur composition actuelle.

Williams a récemment confirmé que Carlos Sainz et Alex Albon resteraient pour 2027, mettant ainsi fin à une autre série de spéculations.

L’attention devrait désormais se porter sur Fernando Alonso chez Aston Martin, l’écurie attendant la décision du double champion du monde, qui a fêté ses 45 ans le mois dernier, et espérant qu’il reste lui aussi une année de plus.

D'autres postes pourraient se libérer chez Haas, où le siège d’Esteban Ocon est remis en question depuis un certain temps, ainsi que chez les nouveaux venus de Cadillac, qui ont licencié ce mois-ci leur directeur fondateur Graeme Lowdon .

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