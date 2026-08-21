Dernier héros de l'Irlande, Troy Parrott s'en va de l'AZ pour découvrir la Ligue des champions

Dernier héros de l'Irlande, Troy Parrott s'en va de l'AZ pour découvrir la Ligue des champions

Troy part. L’Irlandais Troy Parrott, dernier héros des qualifications pour la Coupe du monde avec les kiffeurs de la Saint-Patrick, s’en va d’Alkmaar pour filer au Real Betis .

Le montant ? 20 millions d’euros, dont des bonus (4 briques selon différentes sources), rapporte la presse irlandaise. En novembre dernier, l’avant-centre de 24 ans (37 sélections) avait enchaîné : doublé contre le Portugal, triplé contre la Hongrie pour arracher une place en barrages où il avait également marqué, sans empêcher l’élimination des Irish guys .…

NB pour SOFOOT.com