Un ancien footballeur serbe fait désormais carrière dans le grand banditisme

Un nouveau réserviste pour le grand FC Prison ? Uros Milosevic, ancien joueur professionnel serbe, a été arrêté ce mercredi sur l’autoroute portugaise en possession d’armes et de drogues dures. Noticias rapporte que l’homme est actuellement détenu dans une prison criminelle de Lisbonne.

Milosevic avait fait ses classes dans la deuxième division serbe sans ne jamais goûter au plus haut niveau et avant donc de se reconvertir dans les Go fast et les armes de poing.…

ABS pour SOFOOT.com