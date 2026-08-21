Zone euro : l'activité du secteur privé confirme sa hausse en août

L'activité au sein du secteur privé dans la zone euro a confirmé sa hausse en août, grâce à un renforcement de la croissance dans le secteur manufacturier, selon l'indice PMI Flash publié vendredi par S&P Global.

( AFP / DANIEL ROLAND )

Ce baromètre, calculé sur la base de sondages auprès d'entreprises, s'est affiché à 52,1, au plus haut depuis six mois, contre 52 en juillet (valeur révisée).

Un chiffre situé sous la barre des 50 points signale une baisse de l'activité. Au-dessus de ce seuil, il reflète une expansion.

"Le volume global des nouvelles commandes a lui aussi continué d’augmenter", grâce notamment à une hausse des nouveaux contrats à l'export, la première depuis quatre ans et demi", relève S&P global.

Les entreprises ont également recruté du personnel supplémentaire, tandis que de nouveaux signes d'atténuation des pressions inflationnistes ont été observées, selon S&P Global.