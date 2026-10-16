Sport automobile : la F2 souhaite et s'attend à ce que les courses au Moyen-Orient aient lieu, déclare son directeur général

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* Michel affirme que la Formule 2 reste confiante quant à la tenue des courses au Qatar et à Abu Dhabi

* En cas d'annulation, le titre de Formule 2 se jouerait à Bakou en septembre

par Alan Baldwin

Kimi Antonelli pourrait être sacré champion de Formule 1 en 2026 avant même que le sport ne prenne une décision définitive concernant la tenue des deux dernières manches de la saison au Moyen-Orient, mais la Formule 2 ne souhaite pas découvrir que le titre de ses pilotes a lui aussi été décidé avant l'heure.

Le Brésilien Rafael Camara, dont le passage en Formule 1 chez Haas a été confirmé jeudi , compte sept points d’avance sur le Bulgare Nikola Tsolov, espoir de Red Bull, dans la série phare de la F1, alors que seules les manches du Qatar et d’Abou Dhabi, prévues fin novembre et début décembre, restent à disputer.

Ces deux Grands Prix font l’objet de spéculations depuis le début de la guerre en Iran et les attaques de drones et de roquettes contre les capitales et les infrastructures du Golfe, bien que la position officielle soit qu’ils restent au calendrier comme prévu, à moins que les événements n’imposent un changement.

La date butoir de mi-septembre pour une décision s’est désormais transformée en une annonce probable uniquement si les courses devaient être annulées. En F2, le titre risque d’avoir été décidé dès Bakou en septembre.

Le directeur général de la Formule 2, Bruno Michel, a déclaré aux journalistes lors d’une visioconférence qu’un tel dénouement serait un coup dur, mais qu’il restait confiant quant à la tenue des deux courses.

« Je ne pense pas que cela va arriver. Ça n’arrivera pas », a-t-il déclaré à propos d’une annulation.

« Dire “au fait, le champion a été désigné il y a des mois, mais nous n’avons pas pu le couronner” ne ferait pas très bonne impression. Donc oui, nous voulons absolument terminer le championnat comme prévu. »

Alors que le circuit italien d’Imola serait prêt à prendre le relais en tant que plan B probable le 6 décembre, offrant ainsi à Antonelli, le pilote italien de Mercedes âgé de 20 ans, une finale triomphale à domicile après une saison dominée de main de maître, les deux manches du Moyen-Orient se préparent comme d’habitude.

« Ça va se faire. C’est prévu. Rien n’a changé. Nous sommes très enthousiastes », a déclaré cette semaine Saif Rashid Al Noaimi, directeur général d’Ethara, l’organisateur d’Abu Dhabi, au quotidien Gulf News.

« Nous sommes tout à fait prêts et, oui, nous espérons que ce sera une nouvelle année record pour nous. »

Le directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali, a déclaré ce mois-ci lors du Grand Prix de Bahreïn en Malaisie que « le calendrier est confirmé: les deux derniers Grands Prix auront lieu au Qatar et à Abu Dhabi », mais des responsables du paddock de F1 ont également souligné que la situation régionale restait instable.

Les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite avaient été suspendus en mars en raison des conflits dans la région, la course de Bahreïn ayant été reprogrammée sur le circuit de Sepang, en Malaisie, entre les Grands Prix d’Azerbaïdjan et de Singapour.

Le Qatar et Abou Dhabi comptent parmi les Grands Prix les plus lucratifs en termes de droits d’accueil pour Liberty Media, le détenteur des droits commerciaux de la F1.

« La Formule 1 est pleinement consciente de la situation et de ce qu’il faut faire pour s’assurer que nous organisons (menons à bien) ces deux courses dans les meilleures conditions, ce qui sera le cas », a déclaré Michel.

« Nous avons vraiment hâte de disputer ces deux dernières courses au Qatar et à Abou Dhabi. »