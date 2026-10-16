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« Ludovic Ajorque pourrait rendre Olise et Mbappé meilleurs »
information fournie par So Foot 16/10/2026 à 15:01

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« Ludovic Ajorque pourrait rendre Olise et Mbappé meilleurs »

« Ludovic Ajorque pourrait rendre Olise et Mbappé meilleurs »

Prêcher pour sa paroisse jusqu’au bout. Après avoir fait campagne (puisque le terme est à la mode dans le football d’aujourd’hui) pour Ludovic Ajorque en équipe de France suite à la rencontre face à Angers en championnat le week-end dernier (5-1), l’entraîneur de Brest Julien Lachuer a insisté en conférence de presse jeudi.

« C’est un joueur qui rend ses coéquipiers meilleurs, a-t-il relancé. En équipe de France, il y’a de très grands joueurs et je pense qu’il pourrait rendre Olise ou Mbappé meilleurs. C’était pas une boutade, on m’a posé la question et j’y ai juste répondu. »

MB pour SOFOOT.com

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