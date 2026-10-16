Angersse se met la presse sportive à dos

Ça pose un léger problème. Pour sa traditionnelle conférence de presse d’avant-match, le SCO Angers , qui défiera l’OM ce week-end, a décidé de ne plus présenter de joueurs face aux médias. Une décision jugée incompréhensible et condamnée par l’Union des journalistes de sport en France (UJSF).

Un manque de collaboration déploré

Stéphane Gilli ne sera accompagné d’aucun de ses joueurs pour la conférence de presse d’avant-match de ce vendredi après-midi. Le SCO a communiqué aux journalistes qu’aucun joueur ne serait envoyé face à la presse dorénavant. En Ligue 1, seul le Paris Saint-Germain s’était octroyé ce droit jusqu’ici, quitte à entraver le travail des journaliste.…

LT pour SOFOOT.com