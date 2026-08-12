Sport automobile – Budkowski succède à Lowdon à la tête de l'écurie Cadillac de F1

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Cadillac, nouveau venu en Formule 1, a annoncé mercredi la nomination de Marcin Budkowski au poste de directeur de l'écurie, en remplacement de Graeme Lowdon.

Ingénieur franco-polonais âgé de 49 ans, M. Budkowski a occupé divers postes au sein de plusieurs écuries, notamment chez Ferrari et McLaren, ainsi qu'au sein de la FIA, l'instance dirigeante de la discipline.