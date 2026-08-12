Le PSG éclipse Aston Villa

Sans vraiment briller, le PSG a fait le travail mercredi soir pour battre Aston Villa (2-1) et ouvrir, déjà, le compteur de trophées cette saison. Pour ce qui s'apparentait à un dernier match de préparation estivale, les signaux sont plutôt positifs.

PSG 2-1 Aston Villa

Buts : Kvaratskhelia (20 e ) et Doué (60 e ) pour le PSG // Madjo (45 e ) pour Villa

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Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.com