Le PSG éclipse Aston Villa
Sans vraiment briller, le PSG a fait le travail mercredi soir pour battre Aston Villa (2-1) et ouvrir, déjà, le compteur de trophées cette saison. Pour ce qui s'apparentait à un dernier match de préparation estivale, les signaux sont plutôt positifs.
PSG 2-1 Aston Villa
Buts : Kvaratskhelia (20 e ) et Doué (60 e ) pour le PSG // Madjo (45 e ) pour Villa
Plus d’informations à venir……
Par Alexandre Lejeune pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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