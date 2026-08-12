Xavi débarque sur le banc des Pays-Bas

La filiation Barça-Pays-Bas plus forte que jamais.

Plus tôt ce mercredi, la presse néerlandaise lâchait pour la première fois le nom de Xavi parmi les possibles successeurs de Ronald Koeman à la tête des Oranjes . Il faut croire que les discussions n’ont pas traîné, puisque ce soir, la fédération néerlandaise a officialisé l’arrivée du technicien espagnol à la tête de sa sélection. Un sacré coup, alors que l’ancien maestro du Barça était libre depuis son départ de la Catalogne à l’été 2024, et qu’il n’avait jusque-là jamais entraîné un pays. Il s’est engagé jusqu’en 2030 , avec, évidemment, la prochaine Coupe du monde en point d’orgue, alors que les Pays-Bas sortent d’un Mondial décevant, éliminés par le Maroc dès les seizièmes de finale.…

AL pour SOFOOT.com