Sponsorlive ouvre le deuxième marché de sa plateforme NFT dédiée au rugby

Avec plusieurs dizaines de milliers d’enchères depuis son lancement fin mars, la plateforme NFT dédiée au rugby Fanlivecards poursuit son déploiement. Avec le soutien de The Blockchain Xdev (filiale de The Blockchain Group), elle permet désormais l’échange des cartes digitales et de payer en tez ou en euros.

Basée sur la technologie Tezos, une blockchain publique et économe en énergie, la marketplace Fanlivecard s’est entourée de The Blockchain Group, société spécialisée et leader dans le service et la technologie blockchain, pour tirer le meilleur de la technologie décentralisée. Sa plateforme Eniblock, dédiée au déploiement d'applications Web3, permet à Fanlivecards d’accélérer son déploiement et de disposer de ce qu’il se fait de mieux au niveau technologique.