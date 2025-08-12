 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Spirit Airlines s'effondre en raison de doutes sur la continuité de l'exploitation
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 18:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions de Spirit Airlines FLYY.A chutent de près de 44 % à 1,97 $

** La société émet des doutes sur la continuité de son exploitation, quelques mois seulement après s'être affranchie du chapitre 11 de la loi sur les faillites

** L'augmentation de la capacité domestique et la faible demande de voyages d'agrément au cours du deuxième trimestre ont entraîné un environnement tarifaire difficile pour la compagnie

** La compagnie s'attend à ce que ces pressions persistent pendant le reste de l'année, ce qui ajoute à l'incertitude opérationnelle

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions ont chuté d'environ 77 % depuis le début de l'année

