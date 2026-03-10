Spirit Airlines rappelle les pilotes mis au chômage technique alors qu'elle se prépare à sortir de la faillite

Spirit Airlines a déclaré mardi qu'elle avait rappelé près de 500 pilotes qu'elle avait mis au chômage technique l'année dernière, alors que la compagnie aérienne à bas prix se prépare à sortir de sa deuxième faillite.

Le mois dernier, le transporteur a conclu un accord de restructuration avec ses prêteurs, ce qui lui permettrait de sortir de la faillite à la fin du printemps ou au début de l'été. Il prévoit d'opérer en tant que compagnie aérienne plus légère, en se concentrant sur les itinéraires et les périodes de pointe où la demande est la plus forte.

"Les pilotes rappelés ont reçu un avis le 9 mars 2026, et ceux qui l'acceptent reprendront leurs fonctions dans les délais prévus par la convention collective", a déclaré Spirit.

Le rappel a été motivé par un taux d'attrition des pilotes plus élevé que prévu, a rapporté CNBC mardi, citant une note de service de la compagnie. Spirit n'a pas commenté la note ni fourni d'autres détails.

La société mère du transporteur, Spirit Aviation Holdings

FLYYQ.PK , a déposé une demande de mise en faillite pour la deuxième fois en août, se débattant avec des réserves de trésorerie en baisse et des pertes croissantes.

Le transporteur à très bas prix a mis en place plusieurs mesures pour réduire la consommation de trésorerie et lever des fonds, mais il a toujours été en difficulté car son modèle dépouillé n'a pas réussi à attirer les voyageurs qui se sont tournés vers les offres haut de gamme.

Spirit, surtout connue pour sa flotte d'Airbus jaune vif, a construit sa marque autour de tarifs abordables pour les voyageurs soucieux de leur budget et prêts à renoncer à des suppléments tels que les bagages enregistrés et les assignations de sièges.

Cette demande s'est rapidement tarie après la pandémie, les passagers préférant opter pour le confort et les voyages axés sur l'expérience, laissant les compagnies à bas prix dans l'embarras pour s'adapter.