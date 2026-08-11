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Spirax victime de dégagements, Jefferies voit un point d'entrée
information fournie par AOF 11/08/2026 à 14:30
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(Zonebourse.com) - Spirax est victime de lourds dégagements à la Bourse de Londres (-6,41%, à 7 160 pence), après une publication semestrielle pourtant globalement conforme aux prévisions.

Le spécialiste de l'ingénierie thermique et des technologies de pompage industriel a dévoilé une croissance supérieure à la production industrielle mondiale sur les six premiers mois de l'année. Le chiffre d'affaires s'est affiché en hausse de 5% en organique, à 863,8 millions de livres sterling. De son côté, le résultat opérationnel non ajusté a flambé de 44%, à 154,2 millions de livres.

Dans le détail, l'activité Electric Thermal Solutions (ETS) a connu une belle dynamique avec des ventes en hausse de 11%, tandis que pour Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (WMFS), la croissance a été de 7%, grâce à une reprise des commandes dans la biopharmacie notamment. Enfin, pour le segment Steam Thermal Solutions (STS), les ventes n'ont augmenté que de 1%.

Jefferies surpris par la baisse du titre

La banque d'investissement américaine indique que les résultats dévoilés ce matin sont supérieurs aux attentes de ses analystes et se montre surprise par l'ampleur du repli de l'action Spirax Group. Jefferies relève notamment que la performance d'ETS a été nettement supérieure aux attentes. Les analystes pensent que l'attention des investisseurs s'est portée sur la croissance et les marges de STS, mais pour eux, les perspectives sont plus favorables que ne le suggèrent les résultats semestriels. Ils saluent également les commentaires positifs de la direction pour cette division aussi bien à court qu'à moyen terme.

Pour Jefferies, la baisse du titre et son niveau actuel constituent un point d'entrée plus attractif. La recommandation est à acheter, avec une cible de cours de 8 740 pence.

Stifel moins emballé

Chez Stifel, les résultats ont été qualifiés de globalement conformes aux attentes. Les analystes notent que la direction a confirmé ses ambitions annuelles, ce qui suppose une activité légèrement plus soutenue au second semestre, conformément à la saisonnalité habituelle. Stifel juge la valorisation élevée et a maintenu son avis à conserver, avec un objectif de 7 250 pence.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/08/2026 à 14:30:00.

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