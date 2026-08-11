Jabil en hausse après qu'UBS a relevé sa recommandation à « acheter » en raison des perspectives de croissance liées à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 août - ** L'action du groupe électronique Jabil JBL.N a progressé de plus de 4 % à 350,58 dollars en début de séance

** UBS relève la note de Jabil de “neutre” à “acheter” et maintient son objectif de cours à 430 dollars

** Selon la banque, la hausse des volumes et la demande croissante dans le secteur de la santé devraient soutenir l’amélioration des marges de la société au cours de l’exercice 2027 et au-delà

** L’augmentation des capacités de production et les feuilles de route produit chez des clients clés, notamment Amazon et Meta, soutiennent le potentiel de hausse des prévisions de croissance du chiffre d’affaires lié à l’IA – UBS

** 11 des 13 courtiers attribuent à l’action la note “acheter” ou supérieure, deux la note “conserver”; leur objectif de cours médian est de 445 $ – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action affiche une hausse de 53,5 % depuis le début de l'année