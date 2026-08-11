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Lunettes pour l'éclipse: Tondelier dénonce un "fiasco" de santé publique
information fournie par AFP 11/08/2026 à 16:57
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La secrétaire nationale des Ecologistes, Marine Tondelier, à Paris, le 19 janvier 2026 ( AFP / Blanca CRUZ )

La secrétaire nationale des Ecologistes, Marine Tondelier, à Paris, le 19 janvier 2026 ( AFP / Blanca CRUZ )

La cheffe des Ecologistes et candidate à l'élection présidentielle Marine Tondelier a dénoncé mardi comme un "fiasco" de santé publique l'absence d'une large distribution de lunettes de protection pour observer l'éclipse solaire prévue mercredi.

"Que se passe-t-il dans notre pays pour que la santé publique ait ainsi été reléguée au second plan ? Pour qu'on ne sache plus anticiper, jusqu'à ne pas garantir à toutes et tous l'accès aux lunettes de protection indispensables pour observer une éclipse solaire en toute sécurité ?", s'est-elle interrogée dans un message sur X.

Observer le phénomène sans lunettes spéciales peut provoquer des lésions de la rétine. Ces lunettes sont actuellement en vente dans les grandes surfaces, chez les opticiens et pharmaciens mais sont souvent en rupture de stock.

La secrétaire nationale des Ecologistes regrette ainsi que cet événement ne puisse pas devenir un de "ces grands moments collectifs qui marquent une génération, comme l'éclipse de 1999 dont beaucoup se souviennent encore aujourd'hui".

"Là, ce qu'il restera, c'est l'impréparation, le fossé entre ceux qui avaient pu se procurer des lunettes et les autres (très symbolique de ce quinquennat d'injustice, d'ailleurs), et des séquelles irréversibles… Quel fiasco !", a-t-elle ajouté.

Selon des documents disponibles sur le site de Santé Publique France, l'éclipse totale du soleil du 11 août 1999 avait donné lieu à une vaste campagne d'information et à la distribution de plus de 30 millions de paires de lunettes agréées. Selon les études menées par la suite, 147 cas de patients présentant une atteinte rétinienne avaient été recensés.

Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte ouvrière pour la présidentielle d'avril et mai prochains, s'est également indignée de cette situation.

"1999: 30 millions de lunettes gratuites massivement distribuées pour l'éclipse solaire. 2026: payantes et en pénurie… Dans le capitalisme, il n'y a pas de petit profit", a-t-elle dénoncé.

Dans un message à la presse, le ministère de la Santé s'est défendu d'avoir mené des actions insuffisantes de prévention, sans néanmoins répondre spécifiquement à la question des lunettes.

"Les messages et recommandations de protection sont (...) largement diffusés auprès de la population", a-t-il assuré, précisant qu'un "message spécifique" avait été adressé aux pharmaciens et ophtalmologues pour sensibiliser le public.

Toutefois, "il n'est pas prévu d'organisation exceptionnelle des services d'urgence et d'ophtalmologie", a poursuivi le ministère, ajoutant qu'aucune réunion interministérielle n'était prévue à ce stade.

En France, l'éclipse solaire de mercredi ne sera pas totale comme en Espagne. Mais elle sera observable sur une grande partie du territoire un peu après 20H00.

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3 commentaires

  • 17:48

    Elle est étonnante quand même... :-)))

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