SpineGuard: diminution de 13% du CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 10/07/2025 à 10:07









(CercleFinance.com) - La société de dispositifs chirurgicaux SpineGuard affiche un chiffre d'affaires de 2,12 millions d'euros au titre des six premiers mois de 2025, en diminution de 13,3% (-12,7% à taux de change constant) par rapport au premier semestre 2024



'Ce recul reflète principalement la transformation en cours de notre modèle commercial aux États-Unis ainsi que notre volonté de privilégier l'atteinte de l'équilibre opérationnel d'ici fin 2026', explique son PDG et co-fondateur Pierre Jérôme.



SpineGuard prévoit une nouvelle amélioration de son résultat opérationnel au premier semestre 2025, portée par le nouveau modèle de distribution aux États-Unis. Au second semestre, il entend poursuivre ses efforts pour atteindre l'équilibre opérationnel à fin 2026.





Valeurs associées SPINEGUARD 0,0960 EUR Euronext Paris -5,70%