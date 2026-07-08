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SpineGuard annonce son chiffre d’affaires du premier semestre 2026
information fournie par Boursorama CP 08/07/2026 à 18:00

Pour recevoir toute l'information financière de SpineGuard en temps réel, faites-en la demande par mail à spineguard@newcap.eu.

SpineGuard (FR0011464452 – ALSGD), entreprise innovante qui déploie sa technologie digitale de guidage chirurgical (DSG®) par mesure locale de la conductivité électrique des tissus en temps réel pour sécuriser et simplifier le placement d’implants osseux, annonce son chiffre d’affaires du premier semestre 2026.

Prochain communiqué financier : résultats financiers du premier semestre 2026, le 9 septembre 2026 après clôture des marchés.

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