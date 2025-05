Spie: va gérer une centrale géothermique en Bavière information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 16:22









(CercleFinance.com) - Spie va gérer la première centrale géothermique commerciale au monde qui utilise la chaleur de la roche souterraine pour produire du chauffage et de l'électricité, sans avoir recours à l'eau thermale.



L'installation alimentera la ville de Geretsried et sa région en chaleur urbaine et en électricité.



Spie conseillera le client sur la mise en oeuvre réglementaire et la mise en service de certaines parties de l'installation et veillera ensuite à la gestion technique et à la maintenance des systèmes de surface de la centrale géothermique.



La centrale de Geretsried est, après celles de Dürrnhaar et Kirchstockach, la troisième installation géothermique gérée par Spie en Bavière.



' Afin de répondre à la complexité de cette installation très innovante, notre client bénéficie d'un modèle de service flexible, qui s'adapte à l'évolution de ses besoins réels sur toute la durée du contrat ', a déclaré Aaron Eissner, responsable des ventes au sein de la division opérationnelle Efficient Facilities de Spie Germany Switzerland Austria.





