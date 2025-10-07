 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 967,00
-0,08%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

SPIE signe un accord pour l'achat d'ECOexperts Automation
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 18:14

SPIE annonce la signature d'un accord en vue de l'acquisition d'ECOexperts Automation, intégrateur de systèmes basé à Lebring, en Autriche. Spécialisée dans la gestion des tunnels et du trafic, la société a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 7 MEUR et emploie 21 personnes, principalement des ingénieurs qualifiés.

Cette opération permettra à SPIE Germany Switzerland Austria de renforcer son expertise dans les infrastructures de transport.

Markus Holzke, directeur général de la filiale, s'est félicité de l'arrivée d'une 'équipe hautement qualifiée'. Franz Rindler, fondateur d'ECOexperts, continuera à diriger l'entreprise.

La finalisation de la transaction est prévue d'ici fin 2025, sous réserve de l'accord des autorités de la concurrence.

Valeurs associées

SPIE
45,0600 EUR Euronext Paris +0,18%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank