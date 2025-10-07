SPIE signe un accord pour l'achat d'ECOexperts Automation
Cette opération permettra à SPIE Germany Switzerland Austria de renforcer son expertise dans les infrastructures de transport.
Markus Holzke, directeur général de la filiale, s'est félicité de l'arrivée d'une 'équipe hautement qualifiée'. Franz Rindler, fondateur d'ECOexperts, continuera à diriger l'entreprise.
La finalisation de la transaction est prévue d'ici fin 2025, sous réserve de l'accord des autorités de la concurrence.
