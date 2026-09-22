Spie place une émission obligataire et lance une offre de rachat d'ORNANE

Spie indique avoir placé une émission obligataire indexée sur des critères de développement durable, à échéance 2032, pour un montant nominal total de 500 MEUR, portant intérêt à un taux de 4,875%, le règlement-livraison des titres étant prévu le 28 septembre prochain.

Le produit net de l'émission des nouvelles obligations sera utilisé par la société de services multitechniques pour financer ses besoins généraux et pour le refinancement partiel de sa dette existante, y compris une offre de rachat des ORNANE 2028.

Spie annonce en effet le lancement d'une offre de rachat partiel en numéraire de ses ORNANE 2028, d'un montant nominal initial de 400 MEUR, arrivant à maturité le 17 janvier 2028, pour un montant cible pouvant aller jusqu'à 388 MEUR.

En vue de cette opération, Spie va recueillir ce jour, en dehors des Etats-Unis, par l'intermédiaire de BNP Paribas et Natixis et au moyen d'une procédure de construction d'un livre d'ordres inversé, les ordres irrévocables des porteurs d'ORNANE 2028 souhaitant vendre leurs titres.

Le livre d'ordres devrait être clos aujourd'hui à 17 h 00 (heure de Paris). La publication des résultats de la procédure, incluant le nombre final d'ORNANE 2028 rachetées et le prix final unitaire de rachat, devrait intervenir le 24 septembre.