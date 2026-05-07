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Spie place pour 600 MEUR d'obligations sustainability-linked
information fournie par Zonebourse 07/05/2026 à 08:56

Spie indique avoir placé avec succès une émission obligataire durable indexée sur des critères de développement durable ("sustainability-linked bond") d'un montant de 600 MEUR, à maturité 5 ans et assortie d'un coupon de 3,875%.

Cette émission s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe de services multi-techniques visant à optimiser la structure de sa dette tout en plaçant ses engagements environnementaux au coeur de sa politique financière.

Cette obligation correspond à l'émission d'un nouvel instrument de dette, contribuant à l'allongement de la dette brute du groupe et au maintien d'un échéancier de maturités équilibré, avec une nouvelle échéance fixée en 2031.

Les fonds levés seront utilisés pour les besoins généraux du groupe, afin d'accompagner son développement, notamment pour l'autofinancement d'opérations de type bolt-on , tout en garantissant un niveau de liquidité durablement élevé.

L'opération a été largement sursouscrite, témoignant d'une forte demande de la part des investisseurs institutionnels et de leur confiance dans la qualité de crédit de Spie, notée "BBB-" par Fitch et "BB " par S&P Global.

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SPIE
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