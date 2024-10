Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Spie: objectif de marge d'EBITA relevé pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 31/10/2024 à 09:57









(CercleFinance.com) - A l'occasion de son point d'activité, Spie fait part d'une révision en hausse de son objectif de marge d'EBITA pour 2024, l'attendant désormais à au moins 7,1% de la production (soit une progression minimum de 40 points de base), et non plus 'au moins 7%'.



Le groupe de services multi-techniques confirme attendre une poursuite de sa croissance organique sur l'année, à un rythme inférieur à celui de 2023, mais avec une croissance organique solide attendue au quatrième trimestre.



Spie affiche une production sur les neuf premiers mois de 2024 de 7,13 milliards d'euros, en hausse de 13,9% (dont +4,4% en organique et +9,4% de contribution des acquisitions 'bolt-on'), dont une progression de 13,1% (+1,7% en organique) au troisième trimestre.



'Les tendances de fond, principalement liées à la transition énergétique, continuent de soutenir nos marchés qui restent ainsi très solides ; et comme attendu, notre topline reflète une inflation moindre dans notre structure de coûts', explique-t-il.





