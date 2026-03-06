SPIE nomme Markus Holzke en tant que directeur général

SPIE SA SPIE.PA :
* ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE DE SPIE
* DÉCISION DE GAUTHIER LOUETTE DE NE PAS SOLLICITER LE RENOUVELLEMENT DE SON MANDAT DE PRÉSIDENT DIRECTEUR-GÉNÉRAL EN AVRIL 2026
* DÉSIGNATION DE MARKUS HOLZKE EN TANT QUE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DE PATRICK JEANTET EN TANT QUE PRÉSIDENT NON-EXÉCUTIF DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
* AVEC EFFET À L'ISSUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES QUI SE TIENDRA LE 30 AVRIL 2026
Texte original nGNE21vC46 Pour plus de détails, cliquez sur SPIE.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer