 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SPIE nomme Markus Holzke en tant que directeur général
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 07:20

SPIE SA SPIE.PA :

* ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE DE SPIE

* DÉCISION DE GAUTHIER LOUETTE DE NE PAS SOLLICITER LE RENOUVELLEMENT DE SON MANDAT DE PRÉSIDENT DIRECTEUR-GÉNÉRAL EN AVRIL 2026

* DÉSIGNATION DE MARKUS HOLZKE EN TANT QUE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET DE PATRICK JEANTET EN TANT QUE PRÉSIDENT NON-EXÉCUTIF DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

* AVEC EFFET À L'ISSUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES QUI SE TIENDRA LE 30 AVRIL 2026

Texte original nGNE21vC46 Pour plus de détails, cliquez sur SPIE.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SPIE
50,4500 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank