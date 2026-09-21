SPIE lance une émission obligataire au format "sustainability-linked"

Spie SA SPIE.PA :

* LANCEMENT D'UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE AU FORMAT SUSTAINABILITY-LINKED

* LE PRODUIT DE L'ÉMISSION SERAIT UTILISÉ POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX ET POUR LE REFINANCEMENT PARTIEL DE LA DETTE EXISTANTE

Texte original nGNE2VRdnX

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(Rédaction de Gdansk)