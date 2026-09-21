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SPIE lance une émission obligataire au format "sustainability-linked"
information fournie par Reuters 21/09/2026 à 09:57
Ajouter Boursorama à vos sources

Spie SA SPIE.PA :

* LANCEMENT D'UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE AU FORMAT SUSTAINABILITY-LINKED

* LE PRODUIT DE L'ÉMISSION SERAIT UTILISÉ POUR LES BESOINS GÉNÉRAUX ET POUR LE REFINANCEMENT PARTIEL DE LA DETTE EXISTANTE

Texte original nGNE2VRdnX

Pour plus de détails, cliquez sur SPIE.PA

(Rédaction de Gdansk)

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