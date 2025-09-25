 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SPIE lance la 9e édition de son programme d'actionnariat salarié
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 18:29

SPIE annonce le lancement de la 9e édition de son opération d'actionnariat salarié SHARE FOR YOU, ouverte du 25 septembre au 16 octobre 2025. Les collaborateurs peuvent souscrire directement ou via un fonds commun de placement, au prix de 38,55 EUR par action, intégrant une décote de 20%.

Le dispositif concerne plus de 49 000 salariés répartis dans 17 pays. En 2024, plus de 20 000 collaborateurs avaient participé, confirmant le succès de cette initiative.

Depuis décembre 2021, les salariés constituent le premier actionnaire du groupe, avec 9,4% du capital au 30 juin 2025. SPIE souligne que ce programme vise à associer durablement les collaborateurs à la performance du Groupe.

