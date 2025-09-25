SPIE lance la 9e édition de son programme d'actionnariat salarié
Le dispositif concerne plus de 49 000 salariés répartis dans 17 pays. En 2024, plus de 20 000 collaborateurs avaient participé, confirmant le succès de cette initiative.
Depuis décembre 2021, les salariés constituent le premier actionnaire du groupe, avec 9,4% du capital au 30 juin 2025. SPIE souligne que ce programme vise à associer durablement les collaborateurs à la performance du Groupe.
Valeurs associées
|46,7600 EUR
|Euronext Paris
|-1,39%
