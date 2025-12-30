 Aller au contenu principal
Bordeaux: trois mises en examen après une fusillade mortelle liée au narcotrafic
information fournie par AFP 30/12/2025 à 18:18

Bordeaux: trois mises en examen après une fusillade mortelle liée au narcotrafic ( AFP / Thibaud MORITZ )

Trois jeunes hommes ont été mis en examen pour tentative de meurtre à Bordeaux, après une fusillade le soir de Noël dans laquelle un de leur complice présumé avait été blessé mortellement, a annoncé mardi le parquet.

Âgés de 19, 20 et 24 ans et placés en détention provisoire, ils sont suspectés de "tentative de meurtre en bande organisée au préjudice de personnes non identifiées à ce stade", "association de malfaiteurs" et "détention d'armes en bande organisée", a précisé devant la presse le procureur de la République, Renaud Gaudeul.

Deux d'entre eux sont des frères originaires de Guyane et l'un des trois a déjà été condamné pour des infractions sur les armes.

Condamnée, pour sa part, à plusieurs reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et sortie fin novembre de prison, la victime, âgée de 19 ans et domiciliée à Trappes (Yvelines), avait rejoint ses comparses, arrivés en train de Reims, dans un logement de l'agglomération bordelaise.

Tous les quatre avaient "répondu à un appel d'un individu (recherché par la police, NDLR) leur demandant de se rendre à Bordeaux", où il leur a fourni une voiture volée pour se déplacer, a précisé le magistrat.

Le 25 décembre au soir, ils se sont rendus sur une place du quartier populaire des Aubiers, où des coups de feu ont alors éclaté.

La victime qui portait un gilet pare-balles, des gants et une cagoule, a été touchée à trois reprises à la tête, au niveau de l'abdomen et à une cuisse. "Le ou les auteurs" de ces tirs mortels ne sont "pas encore identifiés", a souligné M. Gaudeul.

Un fusil automatique a été retrouvé à proximité de la voiture abandonnée dans leur fuite par les mis en cause, interpellés le soir-même, tandis qu'un fusil à pompe et des munitions ont été saisis dans un immeuble du quartier.

"La piste largement privilégiée est celle d'un lien avec le trafic de produits stupéfiants, compte tenu du mode opératoire" et du lieu des faits, "connu comme étant un point de deal qu'il est particulièrement difficile d'éradiquer", a pointé le procureur, ajoutant que l'implication de personnes venues d'autres régions étant un phénomène récemment observé à Bordeaux.

