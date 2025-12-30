 Aller au contenu principal
Les Bourses européennes terminent en hausse
information fournie par AFP 30/12/2025 à 17:51

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les Bourses européennes terminent en hausse mardi, à l'issue d'une séance sans catalyseur et aux faibles volumes d'échanges, comme de coutume lors de la période des fêtes de fin d'année.

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,69% et Londres de 0,75%.

