SPIE finalise sa réorganisation managériale
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 15:04
La nomination de Markus Holzke au poste de directeur général du groupe, annoncée le 6 mars, est devenue effective à l'issue de l'assemblé générale annuelle des actionnaires tenue le 30 avril.
Dans ce cadre, Rainer Hollang a été nommé directeur général de SPIE Germany Switzerland Austria, où il succède à Markus Holzke.
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