Spie: acquisition de 100 % de AnyLinQ B.V

20/12/2024









(CercleFinance.com) - Spie annonce l'acquisition de 100 % de AnyLinQ B.V aux Pays-Bas.



L'entreprise est un expert multidisciplinaire dans le domaine des solutions d'infrastructure TIC (Technologie de l'Information et de la Communication) pour le marché des PME et les besoins d'organisation en entreprise.



La société conçoit, met en oeuvre et gère des solutions complexes pour les environnements et infrastructures IT/OT1, incluant la gestion des données, les services cloud, la cybersécurité et l'analyse de données.



AnyLinQ B.V. a généré environ 21 millions d'euros de chiffre d'affaires au cours de l'exercice 2023 et emploie 70 personnes.



'La combinaison de AnyLinQ avec SPIE permettra de réunir des technologies de pointe et des solutions innovantes, créant ainsi des synergies avec l'infrastructure et les services de maintenance existants du Groupe' indique la direction.





