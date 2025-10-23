Spie a été chargée de réaliser les travaux d'installation et d'ingénierie électrique du Parc "Mufasa", aux Pays-Bas

Spie SA SPIE.PA :
* A ÉTÉ CHARGÉ DE RÉALISER LES TRAVAUX D'INSTALLATION ET D'INGÉNIERIE DU PARC "MUFASA"
* L'INFRASTRUCTURE AUX PAYS-BAS SERA ÉQUIPÉE D'UN SYSTÈME DE STOCKAGE D'ÉNERGIE PAR BATTERIE COMPOSÉ DE 372 TESLA MEGAPACK, ET DISPOSERA D'UNE CAPACITÉ DE STOCKAGE DE 1 400 MÉGAWATTHEURES, POUR UNE PUISSANCE DE 350 MÉGAWATTS
Pour plus de détails, cliquez sur SPIE.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer