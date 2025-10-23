 Aller au contenu principal
Spie a été chargée de réaliser les travaux d'installation et d'ingénierie électrique du Parc "Mufasa", aux Pays-Bas
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 14:45

* A ÉTÉ CHARGÉ DE RÉALISER LES TRAVAUX D'INSTALLATION ET D'INGÉNIERIE DU PARC "MUFASA"

* L'INFRASTRUCTURE AUX PAYS-BAS SERA ÉQUIPÉE D'UN SYSTÈME DE STOCKAGE D'ÉNERGIE PAR BATTERIE COMPOSÉ DE 372 TESLA MEGAPACK, ET DISPOSERA D'UNE CAPACITÉ DE STOCKAGE DE 1 400 MÉGAWATTHEURES, POUR UNE PUISSANCE DE 350 MÉGAWATTS

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SPIE
46,8200 EUR Euronext Paris +0,04%
