Spectrum Brands en hausse après un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 15:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre - ** Les actions de la société de biens de consommation Spectrum Brands SPB.N ont augmenté de 10,24% à 58,90 $ après que le bénéfice du 4ème trimestre ait dépassé les estimations

** La société affiche un bénéfice trimestriel de 2,61 $/action, dépassant les estimations des analystes de 91 cents/action

** Cependant, la société annonce des revenus de 733,5 millions de dollars au 4ème trimestre, manquant l'estimation des analystes de 743,9 millions de dollars, pénalisés par des pénuries d'approvisionnement et la faiblesse des catégories de soins pour animaux de compagnie et de soins personnels

** La société a interrompu toutes ses importations en Chine au début de l'année en raison de l'incertitude de la politique commerciale, ce qui a eu un impact sur l'approvisionnement au 4ème trimestre

** Le directeur général David Maura déclare que l'entreprise a "réduit les risques de manière significative" et "protégé sa santé financière à long terme" en arrêtant les importations en provenance de Chine

** Six analystes sur 10 évaluent l'action à "acheter" ou plus, quatre l'évaluent à "conserver"; PT médian à 76,50 $ - données compilées par LSEG

** L'action SPB a baissé de 36,99% depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

SPECTR BRN HLDG
62,145 USD NYSE +16,75%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

