SpaceX veut construire un gazoduc pour alimenter ses lancements en Floride

SpaceX cherche à obtenir l'autorisation de construire un gazoduc dans le comté de Brevard, en Floride, afin d'approvisionner ses activités de lancement à Cap Canaveral. Sa filiale Coastal Connect Services a déposé une demande pour une infrastructure de 32,4 miles, soit environ 52 kilomètres, et de 16 pouces de diamètre. Le gaz naturel serait acheminé depuis le réseau inter-Etats Florida Gas Transmission jusqu'aux installations de SpaceX, qui utilise du méthane liquide comme ergol pour ses fusées Starship.

Selon le dossier réglementaire, les livraisons par camions et les gazoducs locaux existants ne suffiraient plus à répondre aux besoins croissants de l'entreprise. Coastal Connect Services considère donc le projet comme nécessaire pour garantir un approvisionnement plus sûr, rapide et efficace. SpaceX développe un projet comparable d'environ 8 miles, soit près de 13 kilomètres, pour son site de lancement de Boca Chica, dans le sud du Texas.

L'entreprise a parallèlement commencé à recruter des négociants spécialisés dans le gaz naturel afin de sécuriser un approvisionnement compétitif pour ses lancements en Floride et au Texas. Son arrivée dans les infrastructures gazières illustre sa stratégie d'intégration verticale, qui consiste à contrôler une part importante de sa chaîne d'approvisionnement. Cette approche, nécessitant d'importants investissements, accompagne le développement des activités spatiales et des capacités de lancement de SpaceX.

Le titre SpaceX affiche une progression de près de 8% à la clôture de Wall Street.