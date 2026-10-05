SpaceX sollicite une autorisation pour la construction d'un gazoduc en Floride destiné à soutenir les lancements depuis Cap Canaveral

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SpaceX SPCX.O , la société d'Elon Musk, a demandé l'autorisation de construire un gazoduc en Floride afin d'approvisionner en carburant sa fusée lancée depuis Cap Canaveral, selon un dossier réglementaire déposé auprès des autorités de l'État en septembre.

Une filiale de SpaceX, Coastal Connect Services (CCS), a demandé à la Commission des services publics de Floride d’approuver un tarif pour un nouveau gazoduc de 32,4 miles de long et de 16 pouces de diamètre dans le comté de Brevard, où se trouve Cap Canaveral.

Voici quelques détails:

* Cette infrastructure devrait assurer l’approvisionnement en gaz naturel, SpaceX utilisant du méthane sous forme liquide comme propergol dans ses fusées Starship.

* SpaceX n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

* Selon le dossier déposé, CCS a proposé de construire et d’exploiter des installations de gazoduc qui achemineraient le gaz naturel depuis le gazoduc inter-États existant de Florida Gas Transmission (FGT) directement vers ses clients.

* Dans sa demande, la société a indiqué que ce gazoduc était essentiel pour assurer un approvisionnement en gaz naturel sûr, rapide et efficace, car l’approvisionnement actuel par camion et les gazoducs locaux existants ne permettent pas de répondre aux besoins croissants de SpaceX à Cap Canaveral.

* Le gazoduc proposé serait similaire à celui de 8 miles que SpaceX a également demandé pour son site de lancement de Boca Chica, dans le sud du Texas.

* SpaceX a commencé à recruter des négociants en gaz naturel afin de s’assurer un approvisionnement en carburant fiable et rentable pour les lancements de Starship depuis la Floride et le Texas, selon Bloomberg News, qui a été le premier à rapporter cette information.

* L'entrée de SpaceX dans le secteur des infrastructures gazières, habituellement l'apanage des entreprises énergétiques et des exploitants de gazoducs, souligne sa stratégie de longue date visant à contrôler autant que possible sa chaîne d'approvisionnement, une approche à forte intensité capitalistique qui a permis à l'entreprise de devancer ses concurrents dans le développement de fusées et d'engins spatiaux.